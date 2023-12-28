Блиновская задумала «пободаться» с налоговиками и подала на них в суд
Блогер Елена Блиновская, которая с недавних пор должна государству 1,5 млрд рублей, подала иск против Федеральной налоговой службы № 6 в Москве. Она требует, чтобы суд признал действия и решения налоговиков незаконными. Иск подан 26 декабря, других деталей пока нет. Его уже приняли к производству. Предварительное заседание должно пройти 6 февраля 2024 года.
С конца апреля «королева марафонов» находится под домашним арестом. Против неё завели уголовное дело из-за отмывания денег. На протяжении нескольких лет она дробила бизнес и распределяла доход между несколькими фирмами, которые были оформлены на неё или её родственников.
В итоге после всех проверок у неё нашлось 918 млн рублей налогов, но сумма продолжает расти за счёт пени и штрафов и сейчас составляет около 1,5 млрд рублей.
Несмотря на огромные долги на себе Блиновская не экономит. Недавно она закатила шикарную вечеринку.