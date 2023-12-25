Жизнь
20:00, 25 декабря 2023
1 мин.

Блиновская под домашним арестом закатила шикарную вечеринку

Елена Блиновская с конца апреля 2023 года находится под домашним арестом. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Назначенная мера наказания предполагает, что она не может выходить из дома. Но фактически почти кто угодно может прийти к ней — чем предпринимательница и воспользовалась, устроив в своём коттедже шикарную предновогоднюю вечеринку, сообщили СМИ. А вот адвокат Блиновской всё отрицает.

Блиновская под домашним арестом закатила шикарную вечеринку
© vk.com/sweet_sweet_lady

Фотографии и видео с вечеринки в коттедже Блиновской выложила в соцсети её подруга Светлана Ефимова. На одном из роликов, оказавшихся в Сети, дамы позируют вместе.

«Сегодня вечер в близком для меня доме», — подписала Ефимова.

По информации Life, хозяйка дома веселилась и ни в чём себе не отказывала. Гости считают, что она выложила на тусовку много денег — дом богато украсили, выступали артисты.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова выразила РИА «Новости» сомнения в том, что вечеринка могла быть.

«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — сказала она.

Ранее мы писали о том, что от Блиновской ушли больше 400 сотрудников. Она больше не могла платить им зарплату, ведь счета под арестом.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.