Блиновская под домашним арестом закатила шикарную вечеринку
Елена Блиновская с конца апреля 2023 года находится под домашним арестом. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Назначенная мера наказания предполагает, что она не может выходить из дома. Но фактически почти кто угодно может прийти к ней — чем предпринимательница и воспользовалась, устроив в своём коттедже шикарную предновогоднюю вечеринку, сообщили СМИ. А вот адвокат Блиновской всё отрицает.
Фотографии и видео с вечеринки в коттедже Блиновской выложила в соцсети её подруга Светлана Ефимова. На одном из роликов, оказавшихся в Сети, дамы позируют вместе.
«Сегодня вечер в близком для меня доме», — подписала Ефимова.
По информации Life, хозяйка дома веселилась и ни в чём себе не отказывала. Гости считают, что она выложила на тусовку много денег — дом богато украсили, выступали артисты.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова выразила РИА «Новости» сомнения в том, что вечеринка могла быть.
«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — сказала она.
Ранее мы писали о том, что от Блиновской ушли больше 400 сотрудников. Она больше не могла платить им зарплату, ведь счета под арестом.