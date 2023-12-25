Блиновская под домашним арестом закатила шикарную вечеринку

Фотографии и видео с вечеринки в коттедже Блиновской выложила в соцсети её подруга Светлана Ефимова. На одном из роликов, оказавшихся в Сети, дамы позируют вместе.

«Сегодня вечер в близком для меня доме», — подписала Ефимова.

По информации Life, хозяйка дома веселилась и ни в чём себе не отказывала. Гости считают, что она выложила на тусовку много денег — дом богато украсили, выступали артисты.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова выразила РИА «Новости» сомнения в том, что вечеринка могла быть.

«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — сказала она.

Ранее мы писали о том, что от Блиновской ушли больше 400 сотрудников. Она больше не могла платить им зарплату, ведь счета под арестом.