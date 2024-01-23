Блиновскую поместили в камеру на 20 человек

В камере, где временно обитает Блиновская, есть телевизор, холодильник и чайник, перечислил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Арестантке доступны ежедневные прогулки и библиотека.

Впрочем, в таких условиях Блиновской предстоит пробыть недолго. После карантина её переведут в обычную камеру, сказал Мельников агентству «Регнум».

Блиновская под следствием с конца апреля 2023 года. Всё это время она находилась под домашним арестом. Под конец года Блиновская, видимо, не выдержала затворничества и закатила мощную вечеринку. Этого ей не простили — суд отправил её в СИЗО.