Опубликовано 23 января 2024, 20:00
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Блиновскую поместили в камеру на 20 человек
Создательнице «марафонов желаний» Елене Блиновской не придётся скучать в СИЗО. После того как суд постановил заключить создательницу онлайн-курсов под стражу, её отправили в карантинную камеру. Как выяснили журналисты, там помимо Блиновской содержатся ещё почти два десятка человек. Рассказываем, какие удобства доступны блогеру, которую подозревают в неуплате налогов на 1,4 млрд рублей.
В камере, где временно обитает Блиновская, есть телевизор, холодильник и чайник, перечислил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Арестантке доступны ежедневные прогулки и библиотека.
Впрочем, в таких условиях Блиновской предстоит пробыть недолго. После карантина её переведут в обычную камеру, сказал Мельников агентству «Регнум».
Блиновская под следствием с конца апреля 2023 года. Всё это время она находилась под домашним арестом. Под конец года Блиновская, видимо, не выдержала затворничества и закатила мощную вечеринку. Этого ей не простили — суд отправил её в СИЗО.