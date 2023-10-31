Блогер из США сделала пирсинг в глазу. Как такое возможно?
Пользовательница TikTok из американского штата Миннесота удивила подписчиков пирсингом в глазу. Девушка опубликовала видео, на котором, кроме множества серёжек на её лице, одна — штанга (в виде палочки с шариками по бокам) — проходит прямо через радужку. Сложно понять, как такое возможно, но Бри (такой у неё псевдоним) всё объяснила удивлённым фолловерам. И в этой истории мало радостного.
Оказалось, что вместо глаза у девушки стоит протез. Бри потеряла свой настоящий глаз из-за редкого злокачественного заболевания — меланомы. Да, и такое бывает.
Опухоль в этом случае формируется из меланоцитов сосудистой оболочки глаза, рассказал «Доктору Питеру» офтальмоонколог, доктор наук, директор клиники микрохирургии глаза им. Фёдорова Эрнест Бойко.
Этот вид рака бывает у 10–15 человек на 1 млн населения. И чаще, как в случае с меланомой кожи, — у обладателей светлых глаз и светлой кожи.