Жизнь
23:00, 31 октября 2023
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Блогер из США сделала пирсинг в глазу. Как такое возможно?

Пользовательница TikTok из американского штата Миннесота удивила подписчиков пирсингом в глазу. Девушка опубликовала видео, на котором, кроме множества серёжек на её лице, одна — штанга (в виде палочки с шариками по бокам) — проходит прямо через радужку. Сложно понять, как такое возможно, но Бри (такой у неё псевдоним) всё объяснила удивлённым фолловерам. И в этой истории мало радостного.

Блогер из США сделала пирсинг в глазу. Как такое возможно?
© @apocalypticautopsy

Оказалось, что вместо глаза у девушки стоит протез. Бри потеряла свой настоящий глаз из-за редкого злокачественного заболевания — меланомы. Да, и такое бывает.

Опухоль в этом случае формируется из меланоцитов сосудистой оболочки глаза, рассказал «Доктору Питеру» офтальмоонколог, доктор наук, директор клиники микрохирургии глаза им. Фёдорова Эрнест Бойко.

Этот вид рака бывает у 10–15 человек на 1 млн населения. И чаще, как в случае с меланомой кожи, — у обладателей светлых глаз и светлой кожи.

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