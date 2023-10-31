Блогер из США сделала пирсинг в глазу. Как такое возможно?

Оказалось, что вместо глаза у девушки стоит протез. Бри потеряла свой настоящий глаз из-за редкого злокачественного заболевания — меланомы. Да, и такое бывает.

Опухоль в этом случае формируется из меланоцитов сосудистой оболочки глаза, рассказал «Доктору Питеру» офтальмоонколог, доктор наук, директор клиники микрохирургии глаза им. Фёдорова Эрнест Бойко.

Этот вид рака бывает у 10–15 человек на 1 млн населения. И чаще, как в случае с меланомой кожи, — у обладателей светлых глаз и светлой кожи.