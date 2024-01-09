Блогер-миллионник объяснил, зачем бросил сына в сугроб. Верится с трудом

Косенко заявил, что проводит сейчас обучение, в том числе по съемке вирусного контента. Как раз следующий поток он хотел сделать с упором на технологии искусственного интеллекта, дипфейках и монтаже. А ролик с сыном якобы должен был привлечь внимание к проекту. При этом блогер заявил, что на видео его сына на самом деле вообще нет.

«Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж », — написал Косенко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогер принёс извинения всем, кого задело видео.

«Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», — добавил он.

Но скандал уже дошёл до Следственного комитета, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера «по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка».

При этом депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике Евгений Попов усомнился в том, что заводить дело на Косенко имеет смысл.

«Блогер – идиот. Но уже вечность живет в США, видео записано во Франции. Не факт, что ребенок - наш гражданин . Причем здесь наш СК?», — написал парламентарий в телеграм.

Что за видео записал Косенко

Косенко опубликовал в своём блоге ролик на несколько секунд, в котором он кидает, как утверждается, своего 2-месячного сына Лео в сугроб. Никаких пояснений о том, что это на самом деле манекен тогда не было, и поэтому подписчики закономерно взорвались гневными комментариями. А у него почти 7 млн фолловеров.

Косенко осудили коллеги и просто знаменитости. Даже у рэперши Инстасамки, что называется, бомбануло: она назвала родителей-блогеров, делающих контент на собственных детях, неудачниками.

Пытаясь что-то сделать с волной хейта Косенко вместе с женой выдали отмазку: на видео была кукла, а они ни за что бы ни стали кидать своего малыша в сугроб. Потом они опубликовали видео, как они сами прыгают в сугробы. Затем дали недоумевающей общественности совет изменить что-то внутри себя, «а не снаружи в других людях».

Всё это не помогло. Депутат Госдумы Нина Останина после просмотра ролика Косенко пообещала написать жалобу на него в СК. Она сочла это видео «не просто безнравственным, но и преступным». Следом за Останиной историю прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, подобные выходки бьют по общечеловеческим ценностям и разрушают «идеалы трепетного отношения к ребёнку»