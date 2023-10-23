Блогер продавал мочу на Amazon под видом энергетиков. Зачем?

Как бутылки с мочой попали на сайт Amazon? Да так же, как и опасные предметы, которые площадка продаёт детям, утверждает Батлер.

А его энергетик к тому же заманчиво выглядел — упаковка с ярким дизайном, название Release крупным шрифтом.

Что за мочу он разлил? Предполагается, что она из бутылок, выброшенных автодоставщиками Amazon на обочины. О том, что им приходится мочиться в бутылки в машинах, Батлеру рассказали сами курьеры. Всё из-за жёстких наказаний за медленную доставку. Ещё один штраф грозит тем, кто вернётся на склад с бутылкой в машине, поэтому курьеры и выбрасывают их по дороге.

Помимо того что Amazon пропустил такой товар в продажу, он ещё и позволил ему получить статус бестселлера в одной из категорий. Но реализовывать такие энергетики блогер не собирался. Как он сам рассказал, «сначала воодушевился и позабавился, но потом немного испугался, когда энергетик стали пытаться купить реальные люди».