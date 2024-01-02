Блогерше Митрошиной налоговая выставила счёт на 145 млн рублей. До Блиновской пока далеко

ФНС выставила Митрошиной счёт более чем на 145 млн рублей. По данным службы, блогерша использовала популярную в их среде тактику по уходу от налогов — дробила бизнес, чтобы платить процент по упрощённой схеме. Она делала так с октября 2020 года по май 2022-го, продавая курсы, как стать успешным блогером.

Вот только ещё в прошлом году налоговая нашла у Митрошиной долг на 127 млн рублей. После заведённой на неё уголовки, бложья мать срочно выплатила эти 127 млн, но на ней остался долг в 85 млн рублей — штрафы.

Митрошина заверяла, что всё случилось по ошибке и доход она скрывать не хотела, зато теперь она всё поняла и осознала, а за выплатой налогов она будет следить во все глаза и с лупой. Однако как-то так получилось, что в этом году долг только вырос. Сама блогерша живёт в Дубае. В Москве у неё остались апартаменты за Большим театром, которые стоят около 200 млн рублей, и в Москва-Сити.

Самым громким делом о неуплате налогов стал случай с «феей желаний» Еленой Блиновской. Она сейчас должна государству 1,5 млрд рублей, но вот недавно решила подать в суд на налоговиков.