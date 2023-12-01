Блогеры Чекалины вернутся в социальные сети. Вот где камбэк года

Запрет на использование интернета и соцсетей с Чекалиных решили снять, как только они выплатили долг налоговой. Задолжали они изначально 311 млн рублей, но по итогу отдали 500 млн, сюда вошли и долг, и различные штрафы. Правда, уголовное дело об отмывании денег с блогеров пока не сняли.

Весь сыр-бор начался в марте, когда выяснилось, что Чекалины уходят от налогов — платят их по упрощённой схеме, которая работает при доходе до 150 млн рублей в год, вот только у блогеров он сильно превышал лимит. Все излишки они отправляли на другие фирмы, дробя бизнес, но их на этом поймали. Правда, они не были первопроходцами в уклонении от налогов. Первой ФНС заинтересовалась Еленой Блиновской, феей желаний.