Блогеры Чекалины вернутся в социальные сети. Вот где камбэк года
Блогерам Валерии и Артёму Чекалиным, которых россияне знают больше как Лерчека и Артёмчека, сняли запрет на выход в Сеть и ведение аккаунтов в соцсетях. Суд так постановил после того, как супруги выплатили долг государству. Правда, отдать пришлось не 311 млн рублей, о которых речь шла раньше, а гораздо больше. И о завершении уголовного дела пока ничего не говорят.
© artem_chek/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Запрет на использование интернета и соцсетей с Чекалиных решили снять, как только они выплатили долг налоговой. Задолжали они изначально 311 млн рублей, но по итогу отдали 500 млн, сюда вошли и долг, и различные штрафы. Правда, уголовное дело об отмывании денег с блогеров пока не сняли.
Весь сыр-бор начался в марте, когда выяснилось, что Чекалины уходят от налогов — платят их по упрощённой схеме, которая работает при доходе до 150 млн рублей в год, вот только у блогеров он сильно превышал лимит. Все излишки они отправляли на другие фирмы, дробя бизнес, но их на этом поймали. Правда, они не были первопроходцами в уклонении от налогов. Первой ФНС заинтересовалась Еленой Блиновской, феей желаний.