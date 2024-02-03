Блогеры раскрыли опасность AR-очков. Лучше сто раз подумать перед покупкой

Журналист Ник Билтон попробовал на себе эффект AR-очков Apple Vision Pro и рассказал об ощущениях. По его словам, очки раскрасили мир новыми красками, сделав его более объёмным и запоминающимся. Поэтому мужчина испытал разочарование, когда снял гарнитуру. По его словам, такое приспособление может спокойно вызвать привыкание.

Билтон отметил, что реальный мир показался ему скучным, блёклым и старым. После этого захотелось снова надеть очки и погрузиться в мир другой реальности. Он признался, что гарнитура оказывает «дофаминовое воздействие». Другие блогеры сравнили очки с фентанилом, сильным обезболивающим, вызывающим привыкание.

Но зависимость может возникнуть не только от очков дополненной реальности, но и простых продуктов. Со списком опасной еды можно ознакомиться здесь.