Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 12:40
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Блогеры раскрыли опасность AR-очков. Лучше сто раз подумать перед покупкой

Технологии развиваются с космической скоростью, и очки дополненной реальности становятся всё популярнее. Они вызывают большой интерес несмотря на нескромную цену, однако вопросов к ним тоже возникает немало. Обзорщики и техноблогеры наперебой рассказывают о плюсах такого девайса, однако у него есть и минусы, которые могут навредить здоровью.
Блогеры раскрыли опасность AR-очков. Лучше сто раз подумать перед покупкой
© yanalya / Freepik

Журналист Ник Билтон попробовал на себе эффект AR-очков Apple Vision Pro и рассказал об ощущениях. По его словам, очки раскрасили мир новыми красками, сделав его более объёмным и запоминающимся. Поэтому мужчина испытал разочарование, когда снял гарнитуру. По его словам, такое приспособление может спокойно вызвать привыкание.

Билтон отметил, что реальный мир показался ему скучным, блёклым и старым. После этого захотелось снова надеть очки и погрузиться в мир другой реальности. Он признался, что гарнитура оказывает «дофаминовое воздействие». Другие блогеры сравнили очки с фентанилом, сильным обезболивающим, вызывающим привыкание.

Но зависимость может возникнуть не только от очков дополненной реальности, но и простых продуктов. Со списком опасной еды можно ознакомиться здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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