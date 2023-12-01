«Бог меня наказал». 114-летняя именинница рассказала, что думает о своих годах

Как сообщает портал «76.ru», к приходу журналистов женщина подготовилась — надела праздничный халат и поправила причёску. Она рассказала, что врачи навещают её на дому, а живёт она сейчас с внучкой. Прописана она у сына, раньше с ним и жила. Но как женщине ей оказалось комфортнее жить вместе с внучкой.

Гадючкина призналась, что не любит говорить о своём возрасте — говорит, не думала, что доживёт до таких лет. Бабушка отдала 52 года жизни работе на хлопкопрядильной фабрике. Там было так жарко, что она думала, что не выживет, объяснила старожительница. «Я сейчас одна, все ушли, а я осталась. Не жизнь, а так, мотаюсь я», — рассказала она.

В 2023 году к женщине обратилась организация, которая поддерживает старейших людей мира, — LongeviQuest. Женщине объяснили, что её хотят признать старейшей жительницей России. Правда, у Гадючкиной не оказалось документов и сейчас бумаги надеются найти в архивах.

«Я думаю, что меня Бог наказал за грехи. Люди, с кем работала, все ушли, кто в 80, кто в 90 лет, а я осталась одна», — призналась долгожительница.

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