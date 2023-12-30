Боитесь похмелья? Откажитесь от этих напитков после бурной вечеринки
Утро 1 января для тех, кто веселился под новогодней ёлкой на всю катушку, редко бывает добрым. На больную голову люди ищут способ быстро избавиться от похмелья и выбирают не те средства. Что действительно подходит для снятия похмелья, а что — нет, рассказала врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.
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Вот чем, по словам Чижиковой, точно не надо снимать похмелье:
- крепкий чай и кофе: в них присутствует кофеин, который вызывает обезвоживание и усиливает головную боль,
- газировка: в ней есть сахар и искусственные подсластители, которые могут раздражать слизистую и усиливать тошноту,
- алкоголь: в этом случае правило про «клин клином» не работает, тем более после такого способа можно вовсе уйти в запой на все праздники.
Что же тогда пить от похмелья? Лучший помощник — обычная чистая вода без газа, которая выводит токсины из организма, сказала диетолог «Газете.ru». Можно пить ещё щелочную минералку, чтобы справиться с минеральным дисбалансом, обезвоживанием и ацидозом.
Какие ещё напитки помогают:
- рассол без уксуса,
- настой ромашки или мяты (снимает головную боль и тошноту),
- морс (поможет восполнить запасы жидкости и электролитов в организме).
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