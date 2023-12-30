Жизнь
17:20, 30 декабря 2023
1 мин.

Боитесь похмелья? Откажитесь от этих напитков после бурной вечеринки

Утро 1 января для тех, кто веселился под новогодней ёлкой на всю катушку, редко бывает добрым. На больную голову люди ищут способ быстро избавиться от похмелья и выбирают не те средства. Что действительно подходит для снятия похмелья, а что — нет, рассказала врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

Freepik

Freepik

Вот чем, по словам Чижиковой, точно не надо снимать похмелье:

  • крепкий чай и кофе: в них присутствует кофеин, который вызывает обезвоживание и усиливает головную боль,
  • газировка: в ней есть сахар и искусственные подсластители, которые могут раздражать слизистую и усиливать тошноту,
  • алкоголь: в этом случае правило про «клин клином» не работает, тем более после такого способа можно вовсе уйти в запой на все праздники.

Что же тогда пить от похмелья? Лучший помощник — обычная чистая вода без газа, которая выводит токсины из организма, сказала диетолог «Газете.ru». Можно пить ещё щелочную минералку, чтобы справиться с минеральным дисбалансом, обезвоживанием и ацидозом.

Какие ещё напитки помогают:

  • рассол без уксуса,
  • настой ромашки или мяты (снимает головную боль и тошноту),
  • морс (поможет восполнить запасы жидкости и электролитов в организме).

Ранее россиянам рассказали, как можно избежать похмелья на Новый год.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.