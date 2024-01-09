Жизнь
04:00, 09 января 2024
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Боитесь выступать на публике? Держите техники преодоления страха

Появление на публике в активной роли для многих настоящий стресс: невозможно ни успокоиться, ни настроиться. Экстренные меры — специальные техники, которые помогут справиться с эмоциями. Также можно проработать проблему и задолго до выступления. Подробнее о разных способах рассказала психолог, эксперт по отношениям Анастасия Фёдорова.

Боитесь выступать на публике? Держите техники преодоления страха
© Freepik/wavebreakmedia_micro

Специалист назвала список работающих вариантов в беседе с РИАМО. Вот они:

  1. Право на ошибку. Понимание того, что оно у вас есть, лучше всего может снизить волнение.

«Мы все живые люди и можем ошибиться, запнуться, что-то забыть. Заранее простите себя за это! А если вы сможете ещё и чувство юмора включить в этот момент, то выступать станет намного проще и приятнее», — сказала психолог.

  1. Дыхательные практики. Например, «дыхание по квадрату». Этот способ поможет расслабиться и переключиться.

  2. Техники переключения эмоций. К примеру, метод Седоны и НЛП-техники.

  3. Помощь психолога. С ним или коучем можно проработать самые волнующие моменты.

  4. Качественная подготовка. Градус волнения снизится, если вы будете понимать, о чём и как собираетесь говорить, а также представлять структуру своей речи.

А если всё же решите обратиться к психологу, у нас есть памятка о том, как найти достойного. Читайте по этой ссылке.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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