Боитесь выступать на публике? Держите техники преодоления страха

Специалист назвала список работающих вариантов в беседе с РИАМО. Вот они:

Право на ошибку. Понимание того, что оно у вас есть, лучше всего может снизить волнение.

«Мы все живые люди и можем ошибиться, запнуться, что-то забыть. Заранее простите себя за это! А если вы сможете ещё и чувство юмора включить в этот момент, то выступать станет намного проще и приятнее», — сказала психолог.

Дыхательные практики. Например, «дыхание по квадрату». Этот способ поможет расслабиться и переключиться. Техники переключения эмоций. К примеру, метод Седоны и НЛП-техники. Помощь психолога. С ним или коучем можно проработать самые волнующие моменты. Качественная подготовка. Градус волнения снизится, если вы будете понимать, о чём и как собираетесь говорить, а также представлять структуру своей речи.

А если всё же решите обратиться к психологу, у нас есть памятка о том, как найти достойного. Читайте по этой ссылке.