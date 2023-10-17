Боится высоких температур: 5 неожиданных фактов о картошке

По словам Мещеряковой, картошка — скорее, полезный, чем вредный продукт и вряд ли от неё можно поправиться. И это первый факт. Всё всегда зависит от способа приготовления и от порции, говорит врач. Если это отварной или запечёный картофель в районе 150–200 гр в день — то проблем с весом никаких не возникнет. Как и со здоровьем в целом. При этом баловать себя таким гарниром стоит не чаще двух-трёх раз в неделю. Эта рекомендация не относится к тем, кто сидит на специальной диете и должен ограничить этот овощ совсем. Например, к диабетикам. А вот от жареной картошки или фри лучше отказаться абсолютно каждому.

Второй интересный момент — картофельный крахмал полезен для микрофлоры кишечника. Хотя именно из-за него чаще всего ругают картошку. Врач объяснила, что амилопектин в таком крахмале — неперевариваемая клетчатка, которая очень даже нужна для работы ЖКТ.

Третий факт — картофель не стоит готовить при очень высоких температурах. Дело в том, что при нагреве больше чем на 120 градусов, любые крахмалосодержащие продукты выделяют акриламид. А это уже токсичный химический компонент, которые вредит печени, почкам и обладает канцерогенными свойствами.

Четвёртый нюанс — картошку лучше не сочетать с молоком, хотя все и привыкли к картофельному пюре именно с этим компонентом. Всё потому, что такое сочетание может вызвать сильное газообразование, дискомфорт в кишечнике и жидкий стул.

И, напоследок, диетолог напомнила, что картошка хранится в районе полугода. После этого она начинает накапливать соланин, который опасен для здоровья. Конечно, отравиться проросшей картошкой почти невозможно, так как для этого нужно съесть очень много такого овоща. Но знать об этом нужно и старые, проросшие и уж, тем более, зелёные клубни есть не стоит.

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