Жизнь
20:00, 17 декабря 2023
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Российский боксёр-восьмиклассник умер во время соревнований. Пропустил в голову

Трагедия произошла на первенстве по боксу городского округа Первоуральск в Свердловской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, во время финального матча среди юношей 2008-2009 годов рождения подросток пропустил несколько ударов и потерял сознание прямо на ринге.

Российский боксёр-восьмиклассник умер во время соревнований. Пропустил в голову

© Stable Diffusion

Юному спортсмену вызвали скорую, но до больницы он не доехал. Боксёр скончался в машине медиков.

По информации журналистов, год назад парень выигрывал областное первенство. Он учился в восьмом классе местной школы и воспитывался в полной семье.

В обстоятельствах гибели подростка сейчас разбираются следователи.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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