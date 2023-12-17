Российский боксёр-восьмиклассник умер во время соревнований. Пропустил в голову

Юному спортсмену вызвали скорую, но до больницы он не доехал. Боксёр скончался в машине медиков.

По информации журналистов, год назад парень выигрывал областное первенство. Он учился в восьмом классе местной школы и воспитывался в полной семье.

В обстоятельствах гибели подростка сейчас разбираются следователи.