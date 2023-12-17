20:00, 17 декабря 2023
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Российский боксёр-восьмиклассник умер во время соревнований. Пропустил в голову
Трагедия произошла на первенстве по боксу городского округа Первоуральск в Свердловской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, во время финального матча среди юношей 2008-2009 годов рождения подросток пропустил несколько ударов и потерял сознание прямо на ринге.
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Юному спортсмену вызвали скорую, но до больницы он не доехал. Боксёр скончался в машине медиков.
По информации журналистов, год назад парень выигрывал областное первенство. Он учился в восьмом классе местной школы и воспитывался в полной семье.
В обстоятельствах гибели подростка сейчас разбираются следователи.