Опубликовано 21 января 2024, 13:20
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Боль и внезапные судороги. Анне Asti сделали операцию из-за редкой болезни
Популярная певица Анна Дзюба, которую большинство знает как Анну Asti, отправилась на реабилитацию в тёплые края после операции на ноги. Артистка скрывала редкую болезнь Келлера II степени, которая поражает суставы ног и мешает жить. Певица часто страдала от боли и неожиданных судорог, которые не давали ей нормально выступать.
Как призналась Asti, судороги и боль даже не позволяли ей спать, потому что не оставляли её и ночью. К тому же на одной ноге у неё был порван мениск. Врачи заявили, что массажи больше помочь не могут и нужно оперировать.
После новогодних праздников артистка легла под нож хирурга, а затем отправилась в тёплые страны на отдых и для восстановления. Всё равно ни концертов у неё нет, ни корпоративов — всё отменили после её участия в голой вечеринке Ивлеевой.
Артистку принялись вырезать из новогодних концертов и шоу. Её даже попытались прикрыть на постере новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё». Пусть и не вырезали как Киркорова, но закрыли лицо объёмными очками.