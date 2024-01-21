Боль и внезапные судороги. Анне Asti сделали операцию из-за редкой болезни

Как призналась Asti, судороги и боль даже не позволяли ей спать, потому что не оставляли её и ночью. К тому же на одной ноге у неё был порван мениск. Врачи заявили, что массажи больше помочь не могут и нужно оперировать.

После новогодних праздников артистка легла под нож хирурга, а затем отправилась в тёплые страны на отдых и для восстановления. Всё равно ни концертов у неё нет, ни корпоративов — всё отменили после её участия в голой вечеринке Ивлеевой.

Артистку принялись вырезать из новогодних концертов и шоу. Её даже попытались прикрыть на постере новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё». Пусть и не вырезали как Киркорова, но закрыли лицо объёмными очками.