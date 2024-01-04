Боль в бедре по утрам — первый признак опасной болезни. Главное её не запустить

Одна из главных причин коксартроза — возрастные изменения. Хрящевая ткань с возрастом утрачивает упругость и эластичность и начинает разрушаться.

Но есть и другие факторы:

травмы или врождённые аномалии тазобедренного сустава;

нарушение осанки;

лишний вес;

гормональные изменения (к примеру, постменопауза у женщин);

хронические воспаления суставов;

неправильный образ жизни (вредные привычки, низкая физическая активность).

Опасность в том, что на ранних стадиях коксартроз проявляется лишь незначительной болью в области паха и ягодиц, на которую многие не обращают внимания. С временем она усиливается, распространяется на бедро и колено. И чаще всего беспокоит больного по утрам.

Когда сустав становится всё более неподвижным, боль не стихает даже ночью, а человек с трудом может выполнять даже простые движения, начинает хромать.

Чтобы не доводить до такого, при первых неприятных ощущениях нужно проконсультироваться с ортопедом-травматологом или ревматологом, посоветовала Филёва.

Пациентам с коксартрозом назначают препараты-хондопротекторы для снижения боли и воспаления, а также физиопроцедуры и лечебную физкультуру, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Филёва также рекомендовала поменять меню, добавив туда следующие продукты:

нежирные сорта мяса (говядину, индейку);

рыбу;

морепродукты;

орехи;

бобовые;

семена льна и чиа;

морские водоросли.

Боль в суставах сильно снижает качество жизни человека. Вот советы, как остановить разрушение суставов.