Боль в бедре по утрам — первый признак опасной болезни. Главное её не запустить
Коксартроз — это болезнь, которая поражает самый крупный сустав в человеческом теле — тазобедренный. Хрящевая ткань при этом истончается и разрушается. Чтобы компенсировать нагрузку, кости уплотняются, на них появляются наросты, человеку становится трудно и больно ходить. Что делать при коксартрозе, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
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Одна из главных причин коксартроза — возрастные изменения. Хрящевая ткань с возрастом утрачивает упругость и эластичность и начинает разрушаться.
Но есть и другие факторы:
- травмы или врождённые аномалии тазобедренного сустава;
- нарушение осанки;
- лишний вес;
- гормональные изменения (к примеру, постменопауза у женщин);
- хронические воспаления суставов;
- неправильный образ жизни (вредные привычки, низкая физическая активность).
Опасность в том, что на ранних стадиях коксартроз проявляется лишь незначительной болью в области паха и ягодиц, на которую многие не обращают внимания. С временем она усиливается, распространяется на бедро и колено. И чаще всего беспокоит больного по утрам.
Когда сустав становится всё более неподвижным, боль не стихает даже ночью, а человек с трудом может выполнять даже простые движения, начинает хромать.
Чтобы не доводить до такого, при первых неприятных ощущениях нужно проконсультироваться с ортопедом-травматологом или ревматологом, посоветовала Филёва.
Пациентам с коксартрозом назначают препараты-хондопротекторы для снижения боли и воспаления, а также физиопроцедуры и лечебную физкультуру, сказала врач изданию «Доктор Питер».
Филёва также рекомендовала поменять меню, добавив туда следующие продукты:
- нежирные сорта мяса (говядину, индейку);
- рыбу;
- морепродукты;
- орехи;
- бобовые;
- семена льна и чиа;
- морские водоросли.
Боль в суставах сильно снижает качество жизни человека. Вот советы, как остановить разрушение суставов.