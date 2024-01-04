Жизнь
02:00, 04 января 2024
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Боль в бедре по утрам — первый признак опасной болезни. Главное её не запустить

Коксартроз — это болезнь, которая поражает самый крупный сустав в человеческом теле — тазобедренный. Хрящевая ткань при этом истончается и разрушается. Чтобы компенсировать нагрузку, кости уплотняются, на них появляются наросты, человеку становится трудно и больно ходить. Что делать при коксартрозе, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Freepik/pressfoto

Freepik/pressfoto

Одна из главных причин коксартроза — возрастные изменения. Хрящевая ткань с возрастом утрачивает упругость и эластичность и начинает разрушаться.

Но есть и другие факторы:

  • травмы или врождённые аномалии тазобедренного сустава;
  • нарушение осанки;
  • лишний вес;
  • гормональные изменения (к примеру, постменопауза у женщин);
  • хронические воспаления суставов;
  • неправильный образ жизни (вредные привычки, низкая физическая активность).

Опасность в том, что на ранних стадиях коксартроз проявляется лишь незначительной болью в области паха и ягодиц, на которую многие не обращают внимания. С временем она усиливается, распространяется на бедро и колено. И чаще всего беспокоит больного по утрам.

Когда сустав становится всё более неподвижным, боль не стихает даже ночью, а человек с трудом может выполнять даже простые движения, начинает хромать.

Чтобы не доводить до такого, при первых неприятных ощущениях нужно проконсультироваться с ортопедом-травматологом или ревматологом, посоветовала Филёва.

Пациентам с коксартрозом назначают препараты-хондопротекторы для снижения боли и воспаления, а также физиопроцедуры и лечебную физкультуру, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Филёва также рекомендовала поменять меню, добавив туда следующие продукты:

  • нежирные сорта мяса (говядину, индейку);
  • рыбу;
  • морепродукты;
  • орехи;
  • бобовые;
  • семена льна и чиа;
  • морские водоросли.

Боль в суставах сильно снижает качество жизни человека. Вот советы, как остановить разрушение суставов.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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