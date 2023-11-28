Боль в правом боку может возникать не только из-за жёлчного. Терапевт раскрыл другие серьёзные причины

В самой печени нет болевых рецепторов, поэтому она болеть не может. Редко, при растяжении капсулы печени, например, при выраженном увеличении печёночных размеров, может появиться боль в правом подреберье.

Жёлчный пузырь тоже болит по-особенному. Такую боль называют «пузырной» или «билиарной», и у неё есть ряд признаков. Она локализуется в эпигастрии или правом верхнем квадранте живота и имеет все следующие критерии:

достигает устойчивого уровня и длится от 30 минут или дольше;

возникает в разные промежутки времени (не каждый день);

достаточно выражена, чтобы прервать повседневную деятельность или привести к срочному обращению за медицинской помощью;

незначительно связана с моторикой кишечника;

незначительно уменьшается при смене положения тела или при приёме кислотосупрессоров (препаратов, снижающих кислотность в желудке).

Для неё также характерны тошнота и рвота, а ещё иррадиация (то есть распространение болевых ощущений) в спину или правую подлопаточную область. Боль при этом крайне выражена — настолько, что заставляет обратиться за помощью бригады скорой.

Чаще пациенты предъявляют жалобы на ноющую боль или дискомфорт в животе средней интенсивности. Боль такая, что снижает качество жизни, но не вынуждает вызывать скорую. И здесь речь идёт не о жёлчном пузыре, поскольку под критерии билиарной боли она не подходит.

Что ещё может вызывать боль в правом боку

Проблемы с кишечником

Болевой синдром может возникать из-за опухолевого образования в стенке кишки или воспалительного заболевания (болезни Крона или, например, язвенного колита).