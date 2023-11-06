Более 120 птиц захмелели и заблудились в российском регионе. Всему виной забродившие ягоды

Как объяснил местный орнитолог Алексей Яновский, который как раз и заметил птиц, крупная стая кружилась в районе Академгородка около ягодных кормушек, то есть ягодных деревьев. Он отметил, что обычно птицы налегают на ягоды рябины, но в этот раз кружились то вокруг шиповника, то вокруг дикого винограда, то вокруг калины и как бы «терялись».

Эксперт отметил, что в предыдущие две зимы этих птиц в городе не было. Они залетали лишь в марте, чтобы полакомиться рябиной. Но в прежние годы свиристелей в этих краях было много. Останутся ли птицы на этот раз, пока не ясно, но интересно то, что питаются они исключительно перебродившими ягодами. Из-за этого пернатые часто теряют ориентир и легко врезаются в стеклянные здания. Похоже «перебрали» они и на этот раз.

Ветврач посоветовал горожанам не проходить мимо захмелевших и замерзших птиц, а устраивать им «вытрезвители» в тёплом помещении. Ведь есть шансы, что через несколько часов птички оживут и улетят.

Похожая ситуация ранее произошла и в Карелии. Там местный житель как раз подобрал несколько пьяных и замерзших птиц, которые прилегли «отдохнуть».