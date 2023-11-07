Жизнь
17:00, 07 ноября 2023
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Болезнь прогрессирует. Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Популярному актёру пришлось завершить карьеру из-за нарушений речи, а в начале 2023 года у него диагностировали лобно-височную деменцию. При этом заболевании постепенно теряются когнитивные способности. Американский журнал Closer Weekly со ссылкой на свои источники сообщил, что ситуация ухудшилась и Брюс перестал узнавать свою бывшую жену Деми Мур.

Болезнь прогрессирует. Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

© Flickr/Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Актриса поддерживает связь с нынешней супругой Уиллиса Эммой Хеминг и их детьми, но она не ожидала, что ситуация так изменилась.

Мур лично навестила Брюса в Италии, где он отдыхал, но он её не узнал.

Между тем пара была вместе 13 лет. У них есть трое дочерей.

В сентябре 2023 года Хеминг рассказывала о том, что заболевание Брюса прогрессирует. Ещё тогда она предположила, что он может быть оторван от реальности.

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