Болезнь прогрессирует. Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Актриса поддерживает связь с нынешней супругой Уиллиса Эммой Хеминг и их детьми, но она не ожидала, что ситуация так изменилась.

Мур лично навестила Брюса в Италии, где он отдыхал, но он её не узнал.

Между тем пара была вместе 13 лет. У них есть трое дочерей.

В сентябре 2023 года Хеминг рассказывала о том, что заболевание Брюса прогрессирует. Ещё тогда она предположила, что он может быть оторван от реальности.