Болит горло? Врач объяснил, при каких симптомах стоит проверить ещё и желудок
Как правило, горло болит в основном из-за простуды. При первых неприятных ощущениях люди бегут за пастилками для рассасывания или спреями. Но бывает, что дискомфорт не связан с простудой или гриппом, а вызван проблемами в работе ЖКТ. О гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, «Газете. Ru» рассказала отоларинголог клиники DocMed Светлана Марнова.
По словам эксперта, при рефлюкс-эзофагите нарушается работа верхнего пищеводного сфинктера, из-за чего в пищевод регулярно забрасывается содержимое желудка.
Проявляться такое нарушение может изжогой, отрыжкой, тошнотой и загрудинной болью. Иногда содержимое желудка забрасывается ещё выше и попадает в глотку и тогда симптомы можно спутать с ЛОР-заболеваниями. Человек может ощущать боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи или инородного тела в носоглотке, изменение голоса, проблемы с глотанием и даже приступы удушья.
На осмотре лор может распознать рефлюкс-эзофагит благодаря красноте, отёчности и особым образованиями на слизистой. Последние ещё называют гранулемами и требуют наблюдения врача.
О том, как проверить здоровье желудка в домашних условиях, рассказали в этом материале.