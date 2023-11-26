Болит горло? Врач объяснил, при каких симптомах стоит проверить ещё и желудок

По словам эксперта, при рефлюкс-эзофагите нарушается работа верхнего пищеводного сфинктера, из-за чего в пищевод регулярно забрасывается содержимое желудка.

Проявляться такое нарушение может изжогой, отрыжкой, тошнотой и загрудинной болью. Иногда содержимое желудка забрасывается ещё выше и попадает в глотку и тогда симптомы можно спутать с ЛОР-заболеваниями. Человек может ощущать боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи или инородного тела в носоглотке, изменение голоса, проблемы с глотанием и даже приступы удушья.

На осмотре лор может распознать рефлюкс-эзофагит благодаря красноте, отёчности и особым образованиями на слизистой. Последние ещё называют гранулемами и требуют наблюдения врача.

О том, как проверить здоровье желудка в домашних условиях, рассказали в этом материале.