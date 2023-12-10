Больная тема. Россиянам раскрыли, как спасать попавших под буллинг детей
Буллинг или травля — бич подросткового возраста и школ. Жертвы буллинга могут страдать как психологически, так и физически, а травля может сломить человека и оставить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Психологи и психиатры рассказали, какие дети чаще всего подвергаются травле и как спасать жертву буллинга.
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Буллинг — это травля, когда на одного и того же человека направлена постоянная и повторяющаяся агрессия.
В подростковом коллективе буллинг выражается не только в формах физического насилия, но носит и психологический характер, оказывая моральное давление на ребёнка, заметила Лилия Шувалова, член Федерации психологов образования России. Это могут быть регулярные оскорбления, бойкотирование, травля в мессенджерах и социальных сетях — кибербуллинг.
По словам психологов, чаще всего буллингу подвергаются круглые отличники или двоечники, любимчики учителей, новички, физически слабые дети или ребята с особенностями развития, дети из бедных семей и n/y/ белые вороны.
Жертвой буллинга может стать любой человек, вне зависимости от своего интеллекта, внешнего вида и успешности. Не стоит полагать, что спортсмен или отличник вне зоны риска, так как если большая часть коллектива менее успешна, то это неравенство может привести к травле, отметила Лилия Шувалова, член Федерации психологов образования России.
Запустить механизм травли может любой предлог, любая ошибка, промашка, которая выставит жертву в «слабом» свете.
Александра Шульски, практикующий психолог-консультант в сфере родительства, детский психолог отметила, что если родители поняли, что их ребёнок стал жертвой травли, нужно стать максимально «включённым» и терпеливым. По её словам, если ребёнок не хочет делиться тем, что происходит у него в жизни, то нужно отслеживать его поведение и то, что с ним происходит, насколько это вам доступно.
Психологи рекомендуют показать и оказать ребёнку максимальную поддержку и защиту.
При этом нужно начать решать проблему — строго с администрацией школы и инспектором по делам несовершеннолетних, оформляя всё в виде официальных заявлений и документов под роспись., отметили психологи.
Шувалова посоветовала не тащить ребёнка в школу, если он не хочет. Особенно пока травля в самом разгаре. Можно пропустить пару дней (предупредив педагогов) или в крайнем случае перейти на дистант.
Пока вы будете разбираться с проблемой, постарайтесь улучшить самооценку ребёнка. Скорее всего буллинг её пошатнул. Формирование здоровой самооценки и собственного «я», внимание со стороны значимых для ребёнка взрослых позволяет минимизировать вероятность травли в детском коллективе. Чем более здоровая самооценка и хорошо усвоенные нормы поведения, тем выше уровень личностной культуры и меньше вероятность, что ребёнок станет жертвой буллинга или буллером, уверены психологи.
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