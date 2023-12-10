Больная тема. Россиянам раскрыли, как спасать попавших под буллинг детей

Запустить механизм травли может любой предлог, любая ошибка, промашка, которая выставит жертву в «слабом» свете.

Александра Шульски, практикующий психолог-консультант в сфере родительства, детский психолог отметила, что если родители поняли, что их ребёнок стал жертвой травли, нужно стать максимально «включённым» и терпеливым. По её словам, если ребёнок не хочет делиться тем, что происходит у него в жизни, то нужно отслеживать его поведение и то, что с ним происходит, насколько это вам доступно.

Психологи рекомендуют показать и оказать ребёнку максимальную поддержку и защиту.

При этом нужно начать решать проблему — строго с администрацией школы и инспектором по делам несовершеннолетних, оформляя всё в виде официальных заявлений и документов под роспись., отметили психологи.

Шувалова посоветовала не тащить ребёнка в школу, если он не хочет. Особенно пока травля в самом разгаре. Можно пропустить пару дней (предупредив педагогов) или в крайнем случае перейти на дистант.

Пока вы будете разбираться с проблемой, постарайтесь улучшить самооценку ребёнка. Скорее всего буллинг её пошатнул. Формирование здоровой самооценки и собственного «я», внимание со стороны значимых для ребёнка взрослых позволяет минимизировать вероятность травли в детском коллективе. Чем более здоровая самооценка и хорошо усвоенные нормы поведения, тем выше уровень личностной культуры и меньше вероятность, что ребёнок станет жертвой буллинга или буллером, уверены психологи.

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