«Больно очень». Виктория Дайнеко рассказала, как худеет с помощью массажа
Многие россияне за время длинных праздничных выходных поднабрали килограммчик-другой. Исключением не стали и звёзды российского шоу-бизнеса. Например, певица Виктория Дайнеко стала тяжелее на пару кг, но уже активно старается сбросить ненужный вес. Способ она выбрала не самый стандартный, поэтому обрекла себя на страдания от боли.
Дайнеко рассказала, что давно борется со своим весом, который может прибавляться скачками. В её случае дело в гормонах, которые удерживают воду.
Единственное, что помогает певице, — корректирующий массаж.
«Больно очень. Но в руках мастера происходят чудеса. Никакие аппараты или липолитики рядом не стоят. Так что пожелайте мне мужества», — написала она.
Не каждый на такое решится, но, к счастью, методов похудения немало — можно выбрать себе по душе и силам. Например, ведущая Алла Довлатова предпочитает диету, в основе которой сало.