«Больно очень». Виктория Дайнеко рассказала, как худеет с помощью массажа

Дайнеко рассказала, что давно борется со своим весом, который может прибавляться скачками. В её случае дело в гормонах, которые удерживают воду.

Единственное, что помогает певице, — корректирующий массаж.

«Больно очень. Но в руках мастера происходят чудеса. Никакие аппараты или липолитики рядом не стоят. Так что пожелайте мне мужества», — написала она.

Не каждый на такое решится, но, к счастью, методов похудения немало — можно выбрать себе по душе и силам. Например, ведущая Алла Довлатова предпочитает диету, в основе которой сало.