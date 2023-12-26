«Большая разница» вернулась на ТВ, потеряв по дороге Урганта и Цекало
Первый канал решил возродить юмористическое телешоу «Большая разница». Программу покажут 1 января 2024 года. Однако вести её будут не Иван Ургант и Александр Цекало, как раньше, а актёры Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. Зрителям покажут пародии на известных артистов и на некоторые фильмы, включая «Служебный роман» и «Барби». «Большая разница» выходила с 2008 года, но в 2013-м шоу закрыли.
«После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница"», — объявила пресс-служба телеканала.
Шоу выйдет в эфир вечером 1 января. В прогрумме покажут пародии на известных актёров и телеведущих. На кого именно — не уточняется. Также там будут скетчи-пародии на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублёвки», «Служебный роман» и «Барби».
О «Большой разнице»
Впервые «Большая разница» вышла на Первом канале 1 января 2008 года. В этом шоу показывали пародии на известных людей и юмористические версии фильмов и сериалов. Сами объекты пародий зачастую присутствовали в студии.
Вели программу продюсер и актёр Александр Цекало и, до 2012 года, телеведущий Иван Ургант. Шоу было одним из самых популярных на российском ТВ в своём сегменте. И далеко не все звёзды позитивно реагировали, когда их пародировали в программе. Например, актёр Сергей Безруков назвал пародию на фильм «Адмирал», в котором он исполнил главную роль, бездарной. И даже комик Юрий Стоянов обиделся, когда в «Большой разнице» спародировали «Городок». Он назвал пародию безобразной.
В 2013 году шоу закрыли. Цекало объяснял это нехваткой творческих идей для новых выпусков.
«Мы делали пародии на всех известных людей, программы, фильмы, события и так далее. Но они всё равно ограничены: невозможно было в десятый раз делать пародию на Филиппа Киркорова. Самим уже не смешно», — говорил продюсер.
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