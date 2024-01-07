Жизнь
14:40, 07 января 2024
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Больше сотни многоэтажек остаются без отопления в Подмосковье. Вот такое Рождество

С 4 января тысячи жителей Климовска — это район подмосковного Подольска — сидят без отопления и горячей воды в 30-градусный мороз. Причина происходящего — прорыв на теплотрассе из-за неправильной эксплуатации котельной. Из-за этого областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Freepik

Freepik

Как сообщили в СК, в помещениях организации, которая обслуживала котельную, проводятся обыски, а руководство допрашивают. Изымают техническую документацию. Также устанавливаются причины и условия, который привели к аварии.

О ЧП в Климовске стало известно 4 января. Лишь на следующий день власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Власти уверяли, что от них сутки скрывали ситуацию.

6 января отопление вернулось в 45 из 173 пострадавших многоквартирных домов. 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что тепло и горячая вода вернулись ещё в 13 домов. Ответственность за ЧП он возложил на владельцев частной котельной.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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