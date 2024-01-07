Больше сотни многоэтажек остаются без отопления в Подмосковье. Вот такое Рождество

Как сообщили в СК, в помещениях организации, которая обслуживала котельную, проводятся обыски, а руководство допрашивают. Изымают техническую документацию. Также устанавливаются причины и условия, который привели к аварии.

О ЧП в Климовске стало известно 4 января. Лишь на следующий день власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Власти уверяли, что от них сутки скрывали ситуацию.

6 января отопление вернулось в 45 из 173 пострадавших многоквартирных домов. 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что тепло и горячая вода вернулись ещё в 13 домов. Ответственность за ЧП он возложил на владельцев частной котельной.