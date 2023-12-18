Бородина покинула «Дом-2» после 20 лет у руля телешоу
Ксения Бородина была ведущей реалити-шоу «Дом-2» почти 20 лет, и хоть сам проект, кажется, бесконечен, она предпочла больше не оставаться его частью. Тем не менее решение об уходе далось ей очень нелегко, заявила телеведущая. И, кстати, Бородина рассказала об этом, только когда её прямо спросили об уходе — подписчица заметила, что женщина больше не появляется в эфире шоу.
«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень многое. Я за всё благодарна, но мне надо идти дальше. Люблю "Дом-2". Это был мой второй дом», — ответила Бородина.
О том, что у неё появились другие интересы, ведущая говорила ещё в 2022 году. Например, она заявляла, что очень хочет свой проект.
Времени Бородина точно не теряла. Она стала единственной ведущей нового сезона шоу «Последний герой», а ещё недавно получила образование психолога. В соцсетях она уже поделилась советами по отношениям. Главное правило — никаких женатиков.