Бородина покинула «Дом-2» после 20 лет у руля телешоу

«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень многое. Я за всё благодарна, но мне надо идти дальше. Люблю "Дом-2". Это был мой второй дом», — ответила Бородина.

О том, что у неё появились другие интересы, ведущая говорила ещё в 2022 году. Например, она заявляла, что очень хочет свой проект.

Времени Бородина точно не теряла. Она стала единственной ведущей нового сезона шоу «Последний герой», а ещё недавно получила образование психолога. В соцсетях она уже поделилась советами по отношениям. Главное правило — никаких женатиков.