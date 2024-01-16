Бородина разругалась с ведущей «Алёна, блин!» из-за бывшего мужа

Бородина ответила на вопрос подписчиков о том, пошла бы она второй раз на интервью к Жигаловой. Ксения заявила, что ей не интересны люди, которые сначала дают обещания, а потом их нарушают, работают «в крысу».

Она припомнила, что интервью с ней когда-то стало одним из самых просматриваемых на YouTube-канале «Алёна, блин!». Но с тех пор проект журналистки превратился во «фрик-шоу», на котором её якобы постоянно оскорбляют.

Суть конфликта Бородина не объяснила, но зато его объяснила сама Жигалова. Оказывается, дело в бывшем муже телеведущей, который полгода назад дал интервью журналистке. Жигалова рассказала, что изначально хотела обсудить тему развода именно с Ксенией, но та уже договорилась дать интервью Надежде Стрелец. Тогда Алёна решила выслушать вторую сторону, из-за чего у Бородиной и «бомбануло».

«А почему он не должен был у меня появиться, Ксения? Твой бывший муж, что, не такой же человек, как и ты, он не наделён тем же правом высказать, показать своё видение вашего конфликта и развода? Мне кажется, он имеет на это право... Раз уж с тобой у меня не получилось, то я взяла интервью у другой стороны. Никаких обещаний я тебе не давала », — рассказал Жигалова.

Жигалова высказала мнение, что Бородина зазвездилась, решив, что она суперзнаменитость уровня Ким Кардашьян. Также Алёна посоветовала оппонентке перестать смотреть сериал «Слово пацана».

«Ты уже вжилась в роль главы какой-то группировки на районе, которой все чем-то обязаны, должны отчитываться, бить поклон... Возвращайся к просмотру турецких сериалов, может быть, добрее будешь», — добавила журналистка.

Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров поженились в июне 2015 года, но через 6 лет развелись. В браке у них родилась дочь.

Недавно бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, от каких мужчин нужно бежать.