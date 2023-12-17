Бортич предложили продать своё тело. Всё ради искусства
Популярная актриса Александра Бортич, которую многие помнят по её ролям в фильмах «Викинг» и «Я худею», а также сериалах «Топи» и «Фишер», показала, с какими предложениями к ней иногда обращаются кастинг-директоры. Некоторые просто удивляют, а некоторые вызывают возмущение и раздражение. Именно последний вариант попался ей в этот раз.
Бортич выложила переписку с кастинг-директором сериала «Евгенич», в котором главную роль исполняет Сергей Жуков, основатель и солист группы «Руки вверх». Бортич предложили одолжить для съёмок своё тело — оказывается, создатели шоу хотели с помощью нейросети приделать к телу Бортич голову Марго Робби.
Идея, может, и интересная, но для актрисы обидная. «Ребят, ну это вау. Продюсеры сериала "Евгенич", как дела вообще у вас? Дублер по мозгам никому не нужен?» — написала возмущённая звезда.
В комментариях Бортич поддержали коллеги и друзья — телеведущая и блогерша Настя Ивлеева, певица Катя IOWA и актер Максим Виторган.
Такое предложение расстроило бы и звезду «Универа» Настасью Самбурскую. А всё потому что она рассказывала, как не нравится себе в собственных же клипах.