Бортич предложили продать своё тело. Всё ради искусства

Бортич выложила переписку с кастинг-директором сериала «Евгенич», в котором главную роль исполняет Сергей Жуков, основатель и солист группы «Руки вверх». Бортич предложили одолжить для съёмок своё тело — оказывается, создатели шоу хотели с помощью нейросети приделать к телу Бортич голову Марго Робби.

Идея, может, и интересная, но для актрисы обидная. «Ребят, ну это вау. Продюсеры сериала "Евгенич", как дела вообще у вас? Дублер по мозгам никому не нужен?» — написала возмущённая звезда.

В комментариях Бортич поддержали коллеги и друзья — телеведущая и блогерша Настя Ивлеева, певица Катя IOWA и актер Максим Виторган.

Такое предложение расстроило бы и звезду «Универа» Настасью Самбурскую. А всё потому что она рассказывала, как не нравится себе в собственных же клипах.