Боялись дипфейков? Теперь нейросети смогут подделывать и подписи

Учёные из Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида в Абу-Даби, ОАЭ, заявили, что их открытие сможет сделать много хорошего, например, поможет писать людям, которые не могут этого делать из-за травмы, распознавать почерк врачей или даже использоваться в рекламе.

Однако и минусов у такой нейросети полно — ведь она сможет подделывать подписи. Учёные признались, что нужно осведомлять людей о возможностях ИИ и к тому же придётся придумать способ, как бороться с негативными сторонами нейросети — иными словами, создать антивирус для вируса.

Российские специалисты тоже разработали нейросеть «Товарищ майор». Название говорящее, а что она делает — можно почитать вот здесь.