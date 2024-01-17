17:20, 17 января 2024
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Боялись дипфейков? Теперь нейросети смогут подделывать и подписи
Арабские исследователи заявили, что смогли создать нейросеть, которая может повторять чужой почерк, причём для обучения ей достаточно проанализировать лишь несколько абзацев. Ранее существовали приложения, которые могли генерировать несуществующий почерк, но новая программа сможет повторять уже имеющийся и по его образу создавать оригинальный контент.
Учёные из Университета искусственного интеллекта Мохамеда бен Заида в Абу-Даби, ОАЭ, заявили, что их открытие сможет сделать много хорошего, например, поможет писать людям, которые не могут этого делать из-за травмы, распознавать почерк врачей или даже использоваться в рекламе.
Однако и минусов у такой нейросети полно — ведь она сможет подделывать подписи. Учёные признались, что нужно осведомлять людей о возможностях ИИ и к тому же придётся придумать способ, как бороться с негативными сторонами нейросети — иными словами, создать антивирус для вируса.
Российские специалисты тоже разработали нейросеть «Товарищ майор». Название говорящее, а что она делает — можно почитать вот здесь.