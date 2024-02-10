Боярский перенёс операцию на сердце. Что известно о здоровье актёра

По данным «112», Боярского прооперировали врачи Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Операция прошла успешно, актёр сейчас чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Ранее «78.ru» сообщал, что 6 февраля Боярский лёг на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу. Ему должны были провести коронарографию и стентирование.

До этого врачи провели операцию на сердце маленькой новорождённой девочке. У неё был критический порок сердца.