Опубликовано 10 февраля 2024, 13:50
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Боярский перенёс операцию на сердце. Что известно о здоровье актёра
Михаил Боярский перенёс операцию на сердце. Проблемы с сердцем у Боярского обнаружили ещё в конце ноябре 2023 года. Тогда актёра театр и кино экстренно госпитализировали с инфарктом, но тогда его состояние врачам удалось стабилизировать. Под Новый год 74-летнего Боярского тоже видели в больнице, были слухи о госпитализации, но они не подтвердились.
По данным «112», Боярского прооперировали врачи Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Операция прошла успешно, актёр сейчас чувствует себя хорошо и уже находится дома.
Ранее «78.ru» сообщал, что 6 февраля Боярский лёг на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу. Ему должны были провести коронарографию и стентирование.
До этого врачи провели операцию на сердце маленькой новорождённой девочке. У неё был критический порок сердца.