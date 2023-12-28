Боярского экстренно госпитализировали. Снова сердце

При этом супруга Боярского Лариса Луппиан говорит, что привезла мужа на обследование, уточнил телеграм-канал.

В то же время информацию о госпитализации Боярского уже опровергли его представитель и руководство Театра имени Ленсовета, где играет актёр. По данным театра, это просто обследование и уже вечером мужчина будет дома.

В конце ноября Боярский попал в больницу с инфарктом, но врачам удалось быстро стабилизировать его состояние. Спустя неделю он уже был дома.