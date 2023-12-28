Боярского экстренно госпитализировали. Снова сердце
Советского и российского певца и актёра Михаила Боярского снова экстренно госпитализировали в питерскую больницу. Случилось это уже второй раз за месяц. По данным телеграм-канала «112», причиной стали проблемы с сердцем. Сейчас Боярский находится в состоянии средней степени тяжести, отметило издание. Напомним, что всего пару дней назад — 26 декабря — Боярский отметил своё 74-летие.
При этом супруга Боярского Лариса Луппиан говорит, что привезла мужа на обследование, уточнил телеграм-канал.
В то же время информацию о госпитализации Боярского уже опровергли его представитель и руководство Театра имени Ленсовета, где играет актёр. По данным театра, это просто обследование и уже вечером мужчина будет дома.
В конце ноября Боярский попал в больницу с инфарктом, но врачам удалось быстро стабилизировать его состояние. Спустя неделю он уже был дома.