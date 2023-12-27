Жизнь
18:00, 27 декабря 2023
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Брат Шумахера рассказал, сможет ли гонщик вернуться к нормальной жизни

Брат семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Ральф поделился своими мыслями о восстановлении здоровья знаменитого гонщика. В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелейшую травму и на несколько месяцев впал в кому. Сейчас он восстанавливается на собственной вилле. По словам Ральфа, медицинские технологии позволили подправить здоровье его брата, но к прежней жизни он уже не вернётся.

Брат Шумахера рассказал, сможет ли гонщик вернуться к нормальной жизни
© wikipedia.org, CC BY 4.0

«Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которые даёт современная медицина, но до сих пор всё не так, как было раньше», — привело слова Ральфа Шумахера немецкое издание Bild.

Он добавил, что скучает по брату и произошедшее с гонщиком стало для него очень плохим и тяжёлым опытом.

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом мира в автогонке «Формула-1». Также он поставил множество рекордов в этом чемпионате: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Ему диагностировали множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние. В сентябре 2021 года вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера рассказали, что тот уже не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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