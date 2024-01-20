Опубликовано 20 января 2024, 11:20
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Братья-близнецы проглотили 67 магнитных шариков на двоих. Хирурги выяснили, кому досталось больше
В больницу Ростова-на-Дону поступил ребёнок 2,5 лет с диагнозом «острый аппендицит, перитонит». Ему сделали рентген и обнаружили в животе 29 магнитных шариков. Мальчику провели операцию — устранили шесть перфораций (разрывов) кишечника с «явлениями разлитого перитонита» — то есть содержимое кишечника уже вылилось наружу.
На следующий день в то же отделение привезли его брата-близнеца, из которого во время операции достали 38 таких же магнитных шариков. Инородные тела привели к некрозу и перфорации стенки кишки. В общем, на двоих получилось 67 шариков. Как братья умудрились столько проглотить, неизвестно.
Послеоперационный период у детей протекал тяжело, но сейчас с ними уже всё хорошо, сообщили в областном минздраве.
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