Братья-близнецы проглотили 67 магнитных шариков на двоих. Хирурги выяснили, кому досталось больше

На следующий день в то же отделение привезли его брата-близнеца, из которого во время операции достали 38 таких же магнитных шариков. Инородные тела привели к некрозу и перфорации стенки кишки. В общем, на двоих получилось 67 шариков. Как братья умудрились столько проглотить, неизвестно.

Послеоперационный период у детей протекал тяжело, но сейчас с ними уже всё хорошо, сообщили в областном минздраве.

Ранее стало известно, что россиянин проглотил вставную челюсть и прожил так 6 лет. А потом она его укусила.