Британка ослепла на один глаз после бассейна с опасными амёбами

Оказалось, в бассейне женщина подхватила редкую инфекцию — акантамёбный кератит. Его вызывают амёбы рода Acanthamoeba. Они очень быстро размножаются, поэтому инфекция грозит полной потерей зрения.

В случае с британкой время было упущено, потому что верный диагноз ей поставили не сразу, признали врачи. Теперь женщине предстоит операция по пересадке роговицы, рассказало издание Daily Mail. Пока что она не видит на один глаз.

Правила посещения в бассейнах придуманы не просто так. Вот, к примеру, обязательное требование плавать в шапочке соблюдают далеко не все. И очень зря — вот чем это может грозить купальщикам.