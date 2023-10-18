Бритни Спирс призналась, что сделала аборт от Джастина Тимберлейка
24 октября 2023 года выйдут мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс «Женщина во мне», но о написанном в книге говорят уже сейчас. Благодаря публикации выдержек журналом People стали известны некоторые подробности биографии Бритни, в частности, детали её романа с певцом Джастином Тимберлейком.
Спирс и Тимберлейк встречались, едва достигнув 18, — с 1999 по 2002 год. И как оказалось, в этот период Бритни забеременела, но не сохранила ребёнка.
«Это было сюрпризом, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Просто это произойдёт намного раньше, чем я ожидала», — написала певица.
А Джастин, по её словам, беременности не обрадовался — он считал, что они ещё слишком молоды и не готовы к рождению ребёнка.
«Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала», — добавила Бритни.
Также она уточнила, что аборт — это до сих пор одно из самых мучительных переживаний, что она когда-либо испытывала в жизни.
И это ещё не всё. В своей книге Бритни рассказала о том, что Тимберлейк изменял ей с другой знаменитостью.