Бритни Спирс призналась, что сделала аборт от Джастина Тимберлейка

Спирс и Тимберлейк встречались, едва достигнув 18, — с 1999 по 2002 год. И как оказалось, в этот период Бритни забеременела, но не сохранила ребёнка.

«Это было сюрпризом, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Просто это произойдёт намного раньше, чем я ожидала», — написала певица.

А Джастин, по её словам, беременности не обрадовался — он считал, что они ещё слишком молоды и не готовы к рождению ребёнка.

«Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала», — добавила Бритни.

Также она уточнила, что аборт — это до сих пор одно из самых мучительных переживаний, что она когда-либо испытывала в жизни.

И это ещё не всё. В своей книге Бритни рассказала о том, что Тимберлейк изменял ей с другой знаменитостью.