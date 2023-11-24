Бритни Спирс засветила на фото полуголого мужчину. Новый бойфренд?

Спирс разместила кадр молодого мужчины в одних шортах. Лицо не показано, снимок сделан им самим через зеркало, поэтому видна только часть лица и обнажённая спина. Бритни добавила подпись: «Это мой дядя».

Через некоторое время певица удалила это фото, что ещё больше раззадорило фолловеров.

Правда, порадовать их нечем — оказалось, это не новый бойфренд Спирс, а её лучший друг и менеджер Кейд Хадсон.

В конце октября вышла книга мемуаров Спирс «Женщина во мне». Но ещё до этого события стали появляться некоторые их подробности. Например, выяснилось, что певица сделала аборт от Джастина Тимберлейка. Пара встречалась с 1999 по 2002 год.