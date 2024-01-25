Опубликовано 25 января 2024, 11:20
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9-летка жил один в съёмной квартире два года. Мать бросила его ради нового мужчины
Если бы фильм «Один дома» был драмой, в его основу могла бы лечь история 9-летнего жителя французского городка Нерсак. Однажды школьник поделился с одноклассниками секретом. Оказывается, его родная мать бросила его и уехала в другой город, где живёт её новый мужчина. Причём оставила она его не на каникулы. Мальчик в одиночку жил на съёмной квартире целых два года. Искать женщину пришлось полиции.
Пока ребёнок не поделился своей ситуацией с одноклассниками, никто и не подозревал о его ситуации. Всё это время мальчик исправно ходил в школу и хорошо учился.
Мать изредка приезжала к сыну, чтобы оплатить съёмную квартиру. Во время её долгого отсутствия ребёнок ел консервы и продукты, которые крал в супермаркете, сообщил телеканал NDTV.
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