9-летка жил один в съёмной квартире два года. Мать бросила его ради нового мужчины

Пока ребёнок не поделился своей ситуацией с одноклассниками, никто и не подозревал о его ситуации. Всё это время мальчик исправно ходил в школу и хорошо учился.

Мать изредка приезжала к сыну, чтобы оплатить съёмную квартиру. Во время её долгого отсутствия ребёнок ел консервы и продукты, которые крал в супермаркете, сообщил телеканал NDTV.

Полиция разыскала 39-летнюю француженку, которая променяла родного сына на бойфренда. Правда, к ребёнку она пока всё равно не вернётся — её на 1,5 года отправили в тюрьму.

Ранее россиянин случайно убил 3-летнего сына, накормив его котлетой.