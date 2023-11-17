Яркая помада и шапка-ушанка: как стиль Slavic Bimbo превращает в роковую женщину

Что такое Slavic Bimbo

Slavic Bimbo — стиль, который посвящён славянским женщинам. Они любят показывать свой статус с помощью шуб и дорогих аксессуаров.

Прозвище Bimbo («бимбо») появилось ещё в 2000-х. Тогда его получали легкомысленные молодые девушки, которых заботили только деньги и мужчины.

Особенность сегодняшних Slavic Bimbo — дамочки уже не охотятся за противоположным полом, не стремятся выйти замуж, но вот покрасоваться в дорогих вещах и украшениях они всё так же не прочь.

Их отличает не только природная красота, но ещё дерзость и самоуверенность. Вот как раз с двумя последними пунктами у классических «бимбо» были проблемы.

Что носят Slavic Bimbo

Slavic Bimbo — это не только про одежду, но и про состояние души. Главные элементы этого стиля:

шуба;

широкие солнцезащитные очки;

кожаные перчатки;

ушанки;

красные розы;

высокие сапоги;

серьги-кольца;

меховые шапки;

яркий макияж с акцентом на губы;

красные платки;

классические модели сумок Chanel, Dior и Louis Vuitton;

мини-юбки;

меховые жилетки.

Ещё один популярный в мире красоты тренд — «лисьи глазки». Лицо после такой пластики недавно показала телеведущая Виктория Боня.