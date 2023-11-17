Яркая помада и шапка-ушанка: как стиль Slavic Bimbo превращает в роковую женщину
В TikTok растёт популярность тренда Slavic Bimbo, который ещё называют стилем русских богатых женщин. Многим он покажется приветом из 2000-х, но в этом сезоне классические девушки-бимбо приобрели свою изюминку. Рассказываем, что это за направление и во что одеться, если хочется быть в тренде и выглядеть как роковая красотка из голливудских фильмов.
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Что такое Slavic Bimbo
Slavic Bimbo — стиль, который посвящён славянским женщинам. Они любят показывать свой статус с помощью шуб и дорогих аксессуаров.
Прозвище Bimbo («бимбо») появилось ещё в 2000-х. Тогда его получали легкомысленные молодые девушки, которых заботили только деньги и мужчины.
Особенность сегодняшних Slavic Bimbo — дамочки уже не охотятся за противоположным полом, не стремятся выйти замуж, но вот покрасоваться в дорогих вещах и украшениях они всё так же не прочь.
Их отличает не только природная красота, но ещё дерзость и самоуверенность. Вот как раз с двумя последними пунктами у классических «бимбо» были проблемы.
Что носят Slavic Bimbo
Slavic Bimbo — это не только про одежду, но и про состояние души. Главные элементы этого стиля:
- шуба;
- широкие солнцезащитные очки;
- кожаные перчатки;
- ушанки;
- красные розы;
- высокие сапоги;
- серьги-кольца;
- меховые шапки;
- яркий макияж с акцентом на губы;
- красные платки;
- классические модели сумок Chanel, Dior и Louis Vuitton;
- мини-юбки;
- меховые жилетки.
Ещё один популярный в мире красоты тренд — «лисьи глазки». Лицо после такой пластики недавно показала телеведущая Виктория Боня.