Жизнь
16:40, 17 ноября 2023
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Яркая помада и шапка-ушанка: как стиль Slavic Bimbo превращает в роковую женщину

В TikTok растёт популярность тренда Slavic Bimbo, который ещё называют стилем русских богатых женщин. Многим он покажется приветом из 2000-х, но в этом сезоне классические девушки-бимбо приобрели свою изюминку. Рассказываем, что это за направление и во что одеться, если хочется быть в тренде и выглядеть как роковая красотка из голливудских фильмов.

Яркая помада и шапка-ушанка: как стиль Slavic Bimbo превращает в роковую женщину

© ulianaruby/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© angelikaplutka/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Что такое Slavic Bimbo

Slavic Bimbo — стиль, который посвящён славянским женщинам. Они любят показывать свой статус с помощью шуб и дорогих аксессуаров.

Прозвище Bimbo («бимбо») появилось ещё в 2000-х. Тогда его получали легкомысленные молодые девушки, которых заботили только деньги и мужчины.

Особенность сегодняшних Slavic Bimbo — дамочки уже не охотятся за противоположным полом, не стремятся выйти замуж, но вот покрасоваться в дорогих вещах и украшениях они всё так же не прочь.

Их отличает не только природная красота, но ещё дерзость и самоуверенность. Вот как раз с двумя последними пунктами у классических «бимбо» были проблемы.

Что носят Slavic Bimbo

Slavic Bimbo — это не только про одежду, но и про состояние души. Главные элементы этого стиля:

  • шуба;
  • широкие солнцезащитные очки;
  • кожаные перчатки;
  • ушанки;
  • красные розы;
  • высокие сапоги;
  • серьги-кольца;
  • меховые шапки;
  • яркий макияж с акцентом на губы;
  • красные платки;
  • классические модели сумок Chanel, Dior и Louis Vuitton;
  • мини-юбки;
  • меховые жилетки.

Ещё один популярный в мире красоты тренд — «лисьи глазки». Лицо после такой пластики недавно показала телеведущая Виктория Боня.

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