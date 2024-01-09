Будет ли пятый? Футболист Тарасов ответил на вопрос о количестве детей

О своих планах на детей Тарасов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Его спросили, сколько детей ему нужно, чтобы он решился на вазэктомию — операцию по перекрытию или удалению фрагмента семявыносящих протоков. Тарасов значения этого слова не понял, но на вопрос ответил.

«Когда у меня две дочки уже было, я очень хотел сына... Появился сын, и я понимаю: где трое (детей), там уже особо нет разницы — четверо их или пятеро. И просто я сам по себе очень люблю детей. Неважно, свои это или чужие... Поэтому сколько их будет, я не знаю. Мы будем решать с женой вдвоём», — сказал футболист.

Жена спортсмена, обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко родила Тарасову уже троих детей. Кроме этого, у Дмитрия есть 14-летняя дочь Ангелина от первого брака.

Тарасов и Костенко в соцсетях всегда показывают образ идеально большой и дружной семьи, но недавно один поступок футболиста заставил его поклонников задуматься: а так ли уж у них всё радужно? О чём речь — узнайте здесь.