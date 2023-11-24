Катя Лель объяснила мировую популярность своего «мармеладного» хита
Популярная в 2000-е песня Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно внось стала мировым хитом. Она не просто попала в топ-5 чарта «50 вирусных трендов» музыкального стримингового сервиса Spotify, а ещё и оказалась там на третьем месте. У артистки есть объяснение триумфа — всё благодаря Вселенной и величию России. Со Вселенной у певицы, кстати, очень тесные связи.
«Я знаю, что тут особый замысел, и мы совсем скоро с вами об этом узнаем. Тут замысел всей Вселенной. Почему песня на русском языке? Да потому что будущее за Россией!» — объяснила певица.
Лель рассказала «Стархиту», что ей поступает очень много предложений о сотрудничестве — начиная от лондонского Universal, заканчивая мировым лейблом Sony Music. Но уезжать она не собирается — держит любовь к России.
В 2022 году Катя Лель сообщила о своём контакте с инопланетянами, которые похитили у певицы зубы.
Песня «Мой мармеладный», написанная российским композитором Максом Фадеевым, до появления в топе Spotify, буквально захватила другую популярную мировую площадку — TikTok. Иностранцы снимали под неё видео в меховых шапках и шубах. Количество роликов уже близится к 200 000.