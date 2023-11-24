Катя Лель объяснила мировую популярность своего «мармеладного» хита

«Я знаю, что тут особый замысел, и мы совсем скоро с вами об этом узнаем. Тут замысел всей Вселенной. Почему песня на русском языке? Да потому что будущее за Россией!» — объяснила певица.

Лель рассказала «Стархиту», что ей поступает очень много предложений о сотрудничестве — начиная от лондонского Universal, заканчивая мировым лейблом Sony Music. Но уезжать она не собирается — держит любовь к России.

В 2022 году Катя Лель сообщила о своём контакте с инопланетянами, которые похитили у певицы зубы.

Песня «Мой мармеладный», написанная российским композитором Максом Фадеевым, до появления в топе Spotify, буквально захватила другую популярную мировую площадку — TikTok. Иностранцы снимали под неё видео в меховых шапках и шубах. Количество роликов уже близится к 200 000.