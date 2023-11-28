Буйнов собирает бутылки по обочинам. Что ещё рассказала соседка певца?

«Он каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки», — рассказала Довлатова изданию «Утро.ру».

По её словам, артист собирает в полиэтиленовый пакет ещё и бумажки и вообще весь мусор, который бросают люди. Потом он сам относит всё на помойку. Соседка Буйнова объяснила это тем, что у певца есть уважение и любовь к этому миру.

А вот кто реально шарится по помойкой из-за нищеты, так это экс-актриса, бывшая жена актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина. Подробнее об этом рассказывали здесь.