Блогер Влад Бумага впервые станет отцом. Гнёздышко у Кремля он уже прикупил

Судя по пейзажам на фото, будущие родители сейчас отдыхают в тёплых странах. Ну а в России их ждёт просторная квартира недалеко от Кремля. Её Бумага приобрёл осенью 2022 года.

Блогер — один из самых популярных в русскоязычном сегменте YouTube. Сейчас у него 50 млн подписчиков.

До этого стало известно о пополнении в семье сербско-российского актёра Милоша Биковича. Среди его последних работ — роли в фильмах «Холоп» и «Холоп-2».