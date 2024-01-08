Блогер Влад Бумага впервые станет отцом. Гнёздышко у Кремля он уже прикупил
27-летний белорусский блогер Влад Бумага, также известный как Влад А4, впервые примерит на себя роль папы. Эту новость в соцсетях сообщила его девушка — видеоблогер Юлия Годунова. «Ждём», — написала она под совместным фото с возлюбленным. Живот у неё на снимке довольно крупный, так что пополнение, что называется, не за горами. Многочисленные поклонники от души порадовались за пару.
Судя по пейзажам на фото, будущие родители сейчас отдыхают в тёплых странах. Ну а в России их ждёт просторная квартира недалеко от Кремля. Её Бумага приобрёл осенью 2022 года.
Блогер — один из самых популярных в русскоязычном сегменте YouTube. Сейчас у него 50 млн подписчиков.
До этого стало известно о пополнении в семье сербско-российского актёра Милоша Биковича. Среди его последних работ — роли в фильмах «Холоп» и «Холоп-2».