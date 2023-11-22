Бузова объяснила, когда заведёт ребёнка. А то у Тарасова уже четыре, пора нагонять

Как объяснила Бузова, ребёнок должен родиться в любви, иначе и смысла нет это всё затеивать. И чтобы это случилось — должна быть эта самая любовь, а её пока ни в жизни, ни на горизонте не наблюдается.

Строить какие-то грандиозные планы тоже не стоит, как показала практика — они редко исполняются. Например, в 20 лет телеведущая «Дома-2» считала, что в 22 она уже выйдет замуж, а в 25 у неё будет двое детей. Но сейчас ей уже 37 лет, а за спиной пока только неудачные отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, у которого уже четверо детей, и блогером Давой (а точнее Давидом Манукяном).

Несмотря на то что с Тарасовым Бузова развелась в 2016 году, пара до сих пор обоюдно вспоминает друг друга в интервью и капает ядом. Например, футболист недавно заявил, что бывшая жена отказывалась ему варить борщи. Хотя сама блогерша утверждала, что едва не сутками стояла у плиты.