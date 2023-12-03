Бузова пожаловалась, что её не пускают на порог школы. Что не так?

Певица объяснила, что все относятся к ней по-разному. Например, директор школы, где она училась, не пускает её на порог учебного заведения, а вот декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается ею.

«Мучиться в догадках, почему меня кто-то не любит, я не хочу. Я хочу, наоборот, обращать внимание только на позитив и на добро, которое в мой адрес идёт», — призналась она.

Бузова отметила, что на музыкальных событиях она долгие годы была в стоп-листе. Как раз из-за того, что отношение к ней у всех разное. Она объяснила, что то, что её считают глупой, похоже, уже стало стереотипом.

Но в 2023 году всё поменялось — она впервые получила награду «Песня года» за хит Михаила Гуцериева и Дарьи Кузнецовой «Верни». «Живу по принципу "быть, а не казаться". Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной "Песни года"», — уточнила она.

Об отношении Бузовой к пластическим операциям рассказали тут.