Бузова призналась, что из-за плохого зрения выбирает мужчин по запаху

Конечно, визуальные данные партнёра важны, отметила Бузова. Но тут у её поклонников есть фора: у певицы, по её словам, плохое зрение. Так что она в первую очередь обращает внимание на другие критерии.

« Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть », — призналась Бузова.

Не последнюю роль играет и чувство юмора потенциального избранника. Певица рассуждает так: если мужчина умеет шутить, значит, он точно умный.

О новых романах Ольга Бузова предпочитает не распространяться. А вот о своих бывших рассказывает охотно. Недавно она снова разоткровенничалась о браке с экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Артистка заявила, что он заставлял её варить борщи вместо сна. Спортсмену нашлось что ответить.