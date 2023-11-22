Бузова призналась, что из-за плохого зрения выбирает мужчин по запаху
У каждой женщины есть собственные критерии выбора мужчин. Кто-то предпочитает сначала как следует узнать всё о человеке и только потом идти под венец. Другие верят в любовь с первого взгляда. Певица Ольга Бузова относит себя к последним. В YouTube-шоу «Вопрос ребром» артистка рассказала, на что ориентируется в выборе мужчин. И это точно не внешность.
Конечно, визуальные данные партнёра важны, отметила Бузова. Но тут у её поклонников есть фора: у певицы, по её словам, плохое зрение. Так что она в первую очередь обращает внимание на другие критерии.
«Я в целом их не вижу, то есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были хотя бы чуть-чуть», — призналась Бузова.
Не последнюю роль играет и чувство юмора потенциального избранника. Певица рассуждает так: если мужчина умеет шутить, значит, он точно умный.
О новых романах Ольга Бузова предпочитает не распространяться. А вот о своих бывших рассказывает охотно. Недавно она снова разоткровенничалась о браке с экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым. Артистка заявила, что он заставлял её варить борщи вместо сна. Спортсмену нашлось что ответить.