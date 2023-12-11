Бузова прокомментировала слухи о новом романе с Давой. Ранее они громко расстались

«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — заявила певица.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», звезды впервые появились на одном проекте после расставания. После съемок Давид вновь подписался на Ольгу в соцсетях и даже сходил на её выступления.

Позже Люся Чеботина предположила, что Дава и Бузова сошлись. Она уточнила, что Дава начал посещать концерты Бузовой не с дружеским визитом. А Филипп Киркоров, в свою очередь, признался, что примирил и даже свёл экс-возлюбленных.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой, но в 2021 году они расстались. Разрыв был тяжёлым для Бузовой, которая обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях.