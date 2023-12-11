Жизнь
03:00, 11 декабря 2023
1 мин.

Бузова прокомментировала слухи о новом романе с Давой. Ранее они громко расстались

Ольга Бузова отреагировала на слухи о возобновлении отношений с Давой, заявив, что сосредоточена на настоящем и будущем. Ранее звезды российского шоубиза и фанаты Ольги и Давида (настоящее имя Давы) подогревали слухи о романе экс-возлюбленных.

Бузова прокомментировала слухи о новом романе с Давой. Ранее они громко расстались
© By Okras - Own work, CC BY-SA 4.0

«У меня настолько активное настоящее и столько планов на будущее, что нет времени жить воспоминаниями», — заявила певица.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», звезды впервые появились на одном проекте после расставания. После съемок Давид вновь подписался на Ольгу в соцсетях и даже сходил на её выступления.

Позже Люся Чеботина предположила, что Дава и Бузова сошлись. Она уточнила, что Дава начал посещать концерты Бузовой не с дружеским визитом. А Филипп Киркоров, в свою очередь, признался, что примирил и даже свёл экс-возлюбленных.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой, но в 2021 году они расстались. Разрыв был тяжёлым для Бузовой, которая обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.