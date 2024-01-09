Бузова выступила в 30-градусный мороз перед детьми на ёлке. Всё закончилось провалом

«Рождественская сказка», которую организовала Федерации бокса России, прошла успешно, проблемы начались позднее. Бузова в своём блоге рассказала, что после концерта слегла с температурой.

«Выступление в -30 дало о себе знать», — призналась она подписчикам.

Был ли на этом концерта Дава — неизвестно. Дело в том, что на прошлом выступлении артистки в Москве он появился, и Бузова даже обратилась к нему со сцены. После этого поползли слухи о вероятном воссоединении «давабузиков», и телеведущей пришлось на это отреагировать.