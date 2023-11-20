Бузова заявила, что хочет Тарзана. Но это не то, о чём вы подумали
Певица и телеведущая Ольга Бузова недавно снялась в новом выпуске шоу Comedy Club. Когда микрофон оказался у звезды ТВ, она позвала мужа певицы Наташи Королёвой, артиста Сергей Глушко, более известного как Тарзан, на реалити «Новые звёзды в Африке». Но самое интересное — в какой форме она высказала своё предложение: «Тарзан, я хочу тебя в Африке!»
Но Бузова не ограничилась этой фразой. Она пояснила, что Тарзан идеально впишется в концепцию шоу — он спортивный и ничего не боится.
Также она добавила, что у ТНТ женская аудитория, а в итоге позвала участвовать ещё и Наташу Королёву.
Реалити шоу «Новые звёзды в Африке» выходит на ТНТ, ведущие — Ольга Бузова и комик Михаил Галустян. Участники — российские знаменитости, которые участвуют в испытаниях за еду и право остаться на проекте.
А недавно Бузова в интервью рассказала, что во время брака с футболистом Дмитрием Тарасовым ночами варила борщи.