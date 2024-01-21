Опубликовано 21 января 2024, 11:20
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Бьянка рассказала, как похудела на 32 кг. Лечебная физкультура творит чудеса
38-летняя певица Татьяна Липницкая (она же Бьянка) в последнее время заметно похудела. В беседе со «Стархитом» она похвасталась, что скинула аж 32 килограмма и теперь наслаждается стройными ногами и тонкой талией. Хейтеры говорят, что без липосакции и уменьшения желудка тут дело не обошлось, но сама певица на их критику не обращает внимания. По словам Бьянки, похудела она по-другому.
Бьянка рассказала, что ходит в клинику, где её наблюдает «замечательный эндокринолог». Он, по словам рэперши, выявил у неё гормональный сбой и назначил лечение. Ещё она периодически делает капельницы с витаминами и те, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
Плюс она ходит на спорт, в бассейн и занимается лечебной физкультурой.
«Время от времени я сдаю анализы, чтобы всё было в топе!» — сказала исполнительница, которая, к слову, диетами себя не изнуряет.
На критику хейтеров она внимания не обращает и не тратит своего времени. «Лучше напишу новую песню и схожу в зальчик», — отметила Бьянка.
О том, почему королеве R&B было тяжело похудеть рассказали тут.