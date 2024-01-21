Бьянка рассказала, как похудела на 32 кг. Лечебная физкультура творит чудеса

Бьянка рассказала, что ходит в клинику, где её наблюдает «замечательный эндокринолог». Он, по словам рэперши, выявил у неё гормональный сбой и назначил лечение. Ещё она периодически делает капельницы с витаминами и те, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Плюс она ходит на спорт, в бассейн и занимается лечебной физкультурой.

«Время от времени я сдаю анализы, чтобы всё было в топе!» — сказала исполнительница, которая, к слову, диетами себя не изнуряет.

На критику хейтеров она внимания не обращает и не тратит своего времени. «Лучше напишу новую песню и схожу в зальчик», — отметила Бьянка.

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