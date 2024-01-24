Опубликовано 24 января 2024, 17:20
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«Была мысль пойти в такси». Звезда «Универа» рассказал о жизни без работы
Российский актёр Александр Мартынов, известный по роли интеллектуала Валентина Будейко в сериале «Универ», рассказал о тяжёлом периоде в своей жизни. По его словам, во время пандемии коронавируса он на время остался совсем без работы. Тогда кризис накрыл всю киноотрасль и многим пришлось несладко. Мартынов признался, что в какой-то момент даже думал пойти работать таксистом, чтобы прокормить семью.
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«Была даже мысль пойти в такси, но я изучил вопрос и понял, что угроблю здоровье, угроблю машину, а семье всё равно особо не помогу», — поведал актёр изданию «Московский комсомолец».
Мартынов воспитывает двух сыновей и дочь, которая родилась как раз перед пандемией.
У кого в ближайшее время не должно быть проблем с работой (это не точно) — так это у Никиты Кологривого, звезды сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему веленью!». Не точно, потому что актёр очень любит критиковать коллег по цеху. Интересные факты о «пацане» мы собрали здесь.