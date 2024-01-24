«Была мысль пойти в такси». Звезда «Универа» рассказал о жизни без работы

«Была даже мысль пойти в такси, но я изучил вопрос и понял, что угроблю здоровье, угроблю машину, а семье всё равно особо не помогу», — поведал актёр изданию «Московский комсомолец».

Мартынов воспитывает двух сыновей и дочь, которая родилась как раз перед пандемией.

У кого в ближайшее время не должно быть проблем с работой (это не точно) — так это у Никиты Кологривого, звезды сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему веленью!». Не точно, потому что актёр очень любит критиковать коллег по цеху. Интересные факты о «пацане» мы собрали здесь.