Жизнь
10:20, 13 октября 2023
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Быстро садится смартфон? Эксперт назвал 4 способа сэкономить заряд

В современном мире без телефона никуда, поэтому всегда стоит следить за его состоянием. Новые смартфоны довольно шустро работают и хорошо держат заряд, но после годика работы дела становятся менее волшебными. Не каждый может позволить себе часто менять девайсы, поэтому вот 4 способа от IT-эксперта Мокеева, как сэкономить заряд смартфона.

Быстро садится смартфон? Эксперт назвал 4 способа сэкономить заряд
© Onur Binay / Unsplash

Как рассказал эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев, первое время любой смартфон будет отлично работать и радовать владельца, но спустя год-два активного пользования батарея начнёт сдавать. Чтобы смартфон не подвёл в самый нужный момент, можно экономить его зарядку, а для этого можно отключить:

  1. Системный сервис печати. Он работает в фоновом режиме и постоянно ищет свободные принтеры, находящиеся в округе. Раньше функцию нужно было включать, но теперь разработчики активируют её по умолчанию.

  2. Поиск доступных точек доступа к Wi-Fi. Смартфон активно ищет беспроводные сети, к которым можно подключиться, и постоянно обновляется.

  3. Автозапуск. Стоит проверить приложения, которые включаются автоматически, в фоновом режиме, и передают данные разработчикам.

  4. Виброотклик клавиатуры. Каждое «бз-бз» тоже отнимает энергию у смартфона.

Если отключить всё ненужное, то на двухлетнем смартфоне можно сэкономить до 10% заряда. А если в моменте девайс уже подсел, то лучше включить режим экономии энергии.

Казалось бы, в современном мире вокруг нас полно розеток, где можно зарядить смартфон, поэтому зачем так париться? Однако IT-эксперт Шамиль Магомедов рассказал, что заряжать телефон в общественных местах опасно — так можно легко подхватить вирус и остаться без данных.

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