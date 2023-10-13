Быстро садится смартфон? Эксперт назвал 4 способа сэкономить заряд

Как рассказал эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев, первое время любой смартфон будет отлично работать и радовать владельца, но спустя год-два активного пользования батарея начнёт сдавать. Чтобы смартфон не подвёл в самый нужный момент, можно экономить его зарядку, а для этого можно отключить:

Системный сервис печати. Он работает в фоновом режиме и постоянно ищет свободные принтеры, находящиеся в округе. Раньше функцию нужно было включать, но теперь разработчики активируют её по умолчанию. Поиск доступных точек доступа к Wi-Fi. Смартфон активно ищет беспроводные сети, к которым можно подключиться, и постоянно обновляется. Автозапуск. Стоит проверить приложения, которые включаются автоматически, в фоновом режиме, и передают данные разработчикам. Виброотклик клавиатуры. Каждое «бз-бз» тоже отнимает энергию у смартфона.

Если отключить всё ненужное, то на двухлетнем смартфоне можно сэкономить до 10% заряда. А если в моменте девайс уже подсел, то лучше включить режим экономии энергии.

Казалось бы, в современном мире вокруг нас полно розеток, где можно зарядить смартфон, поэтому зачем так париться? Однако IT-эксперт Шамиль Магомедов рассказал, что заряжать телефон в общественных местах опасно — так можно легко подхватить вирус и остаться без данных.